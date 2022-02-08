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Кіт навчився говорити «Hello!» і тепер щоразу вітається з господарями (відео)

5:43 8 лютого 2022
Кіт

У TikTok з'явилося кумедне відео, яке швидко набрало більше восьми мільйонів переглядів, і причина такого ажіотажу стає зрозумілою при перших кадрах.

У підписі до відео сказано, що кіт Артур живе у своїй сім'ї вже кілька років, але нещодавно господарі відкрили в ньому нову і абсолютно дивовижну здатність.

Вусатий надивився на своїх господарів, які вітаються, повертаючись додому, і почав робити те саме. Коли Артур вперше промовив своє «Хеллоу!», ніхто навіть не міг повірити, що це сталося. Довелося ставити камери, щоб сфотографувати диво. Тепер доказів, що Артур вміє каже, вистачає. (Дивитись зі звуком!)

Камеру встановили біля задніх дверей, через які Артур щодня йде на прогулянку районом. Повертаючись, котик щоразу нявкає однаково. Інтонаційно дуже схоже на англійське Hello. Коли у господарів балакучого котика накопичилося достатньо відео, вони вирішили завести йому аккаунт у TikTok. І не помилилися. Найпопулярніший ролик у профілі arthurthehellocat переглянули понад вісім мільйонів разів!

Навряд чи Артур розуміє, що саме він нявкає, але господарі роблять все, щоб позитивно закріпити в нього таку поведінку. На кожне його «Хеллоу» вони відповідають йому з такою ж інтонацією. Користувачі Мережі у захваті від стосунків між котом та його людськими батьками. Коментарі під роликами винятково захоплені: «Ви виховали дуже ввічливу молоду людину!», «Я в захваті від того, з яким ентузіазмом ви відповідаєте на його привіти», «У котейки навіть акцент ваш».

Також днями з'явилося ще одне відео, де коти вітають своїх господарів.

А вже папугами, що говорять, тепер, схоже, нікого не здивуєш!

Водночас у Бразилії, як писали «ФАКТИ», виявлено найсумніший кіт.

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