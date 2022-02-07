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Готовий отримувати цинкові труни? Лукашенко відправляє 200 білоруських військових до Сирії

21:08 7 лютого 2022
армія

Уряд Росії схвалив проект угоди про розміщення гуманітарного військового контингенту Білорусі у Сирії. Про це написав у Facebook спікер міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

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«Офіційно Білорусь почала постачати гарматне м'ясо на користь немитої», — прокоментував Макарук документ, що з'явився на офіційному порталі правової інформації РФ. Лукашенко має направити до Сирії військовий контингент чисельністю до 200 осіб. Все це подається як «гуманітарна допомога Сирійській Арабській Республіці».

«Цікаво, чи будуть якісь протести при надходженні до нашого сусіда цинкових трун із Сирії? «- пише Макарук.

Примітно, що раніше Лукашенко запевняв, що він не відправлятиме білоруських солдатів до Сирії. Щоправда, заява була зроблена у 2019 році. Тоді Лукашенко посилався, що у білоруській Конституції не передбачено права надсилати військовий контингент до інших країн. «Лізти в Сирію між іранцями, американцями, турками та росіянами у мене особливого бажання немає… Немає в цьому жодної потреби — не треба і не можна», — наводить слова Лукашенка «Хартія 97».

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Фото архів mil.by

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