У столиці Канади запроваджено надзвичайний стан

У канадській столиці Оттаві мер Джим Dотсон ввів надзвичайний стан — на тлі продовження протестів далекобійників, які незадоволені обов'язковою вакцинацією від коронавірусу для тих, хто перетинає кордон Канади та США.

Акція далекобійників переросла у протести проти ковідних обмежень загалом. За словами Вотсона, ситуація в паралізованому місті, центр якого перекритий барикадами, наметами та автомобілями, «цілком вийшла з-під контролю», а кількість демонстрантів перевищує чисельність поліціянтів.

«Це є загрозою безпеці жителів», — наводить слова градоначальника агентство Reuters.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у канадському Квебеку для невакцинованих громадян мають намір запровадити податок у розмірі не менше 100 доларів.

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