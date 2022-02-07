27.84 / 28.11 31.75 / 32.15
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У столиці Канади запроваджено надзвичайний стан

17:18 7 лютого 2022
Протестувальники на вулицях

У канадській столиці Оттаві мер Джим Dотсон ввів надзвичайний стан — на тлі продовження протестів далекобійників, які незадоволені обов'язковою вакцинацією від коронавірусу для тих, хто перетинає кордон Канади та США.

Акція далекобійників переросла у протести проти ковідних обмежень загалом. За словами Вотсона, ситуація в паралізованому місті, центр якого перекритий барикадами, наметами та автомобілями, «цілком вийшла з-під контролю», а кількість демонстрантів перевищує чисельність поліціянтів.

«Це є загрозою безпеці жителів», — наводить слова градоначальника агентство Reuters.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у канадському Квебеку для невакцинованих громадян мають намір запровадити податок у розмірі не менше 100 доларів.

536

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

Пенсія та необхідний для неї стаж: у Раді пояснили, чи зміниться пенсійний вік після чергової реформи

Меган Маркл та принц Гаррі

«Навіть не привітали»: Меган Маркл та принца Гаррі розкритикували за неповагу до королеви

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Придбати квартиру буде складніше: до чого готуватися українцям при купівлі житла

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.