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«Виграшні номери випромінювали світло»: в Ізраїлі зірвано найбільший в історії країни лотерейний джекпот

16:00 7 лютого 2022
Лотерейний білет

В Ізраїлі зірвано найбільший в історії країни лотерейний джекпот у розмірі 80 мільйонів шекелів (25 мільйонів доларів). Як повідомляє видання Times of Israel, переможець у віці за 30, який побажав зберегти інкогніто, розповів, що грав у лотерею вперше в житті, спокусившись розмірами потенційного виграшу.

«Я побачив рекламу по телевізору, а також на лотерейних стендах, в якій говорилося, що приз дуже великий, тому вперше в житті вирішив купити квиток і заповнити бланк. Як тільки я побачив виграшні номери, вони мені здалися якимись знайомими. Я відчув якесь світло, яке не можу пояснити. Щойно я побачив бланк, то зрозумів, що тримаю в руці білет, який виграв перший приз. Але поняття не мав, чи буду я єдиним переможцем чи поділю приз з кимось», — розповів ізраїльтянин.

Він і його дружина не спали всю ніч, дізнавшись про свій виграш, і обговорювали, що вони робитимуть з грошима. Для початку вони вирішили зробити подарунки членам своєї сім'ї. Переможець каже, що завдяки своїй кар'єрі є забезпеченою людиною, та його сім'я нічого не потребує. Однак «завжди є місце для вдосконалення».

Раніше «ФАКТИ» писали — Американець виграв у лотерею 426 мільйонів доларів.

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