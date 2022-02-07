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Світ

Чоловік залишив казино, не усвідомивши, що виграв 230 тисяч доларів — його розшукали та вручили грошовий приз

10:47 7 лютого 2022
Ігрові автомати

Відвідувач казино у Лас-Вегасі Treasure Island Hotel & Casino, житель штату Аризона Роберт Тейлор, зірвав джекпот під час гри на автоматі 8 січня. Проте, як повідомляє NBC News, через технічну несправність ні сам Роберт, ні співробітники казино не усвідомили, що йому дістався грошовий приз у розмірі 230 тисяч доларів.

На той час, як ігровий автомат полагодили та виконали перевірку, Тейлор уже встиг повернутися до себе додому в Аризону. Співробітники казино насилу розшукали його, провівши «вичерпне розслідування», в якому брали участь агенти Ради з контролю за азартними іграми в Неваді, а також представники транспортного управління штату Невада.

Розслідування щодо встановлення особи Тейлора включало багато годин перегляду відео з камер спостереження, опитування свідків, вивчення електронних записів та аналіз інформації про поїздки.

Минулими вихідними американець нарешті отримав свій законний виграш.

Раніше «ФАКТИ» писали — Американець виграв у лотерею 426 мільйонів доларів.

Фото Pixabay

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