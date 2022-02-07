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На Марсі помітили «інопланетянина» у розслабленій позі Кейт Вінслет із «Титаніка»

0:07 8 лютого 2022
«Інопланетянин»

На фотографіях, що зроблені на Марсі, помітили «інопланетянина». Як повідомляє видання The Mirror, самопроголошений експерт з НЛО Скотт С. Ворінг назвав це «100% доказом розумного життя» на цій планеті.

Аналізуючи фотографії NASA у своєму блозі UFO Sightings Daily, Ворінг помітив постать, що лежала на скелі. Вона нагадує людину і нібито спостерігає за марсоходом. Таємничий «представник позаземної цивілізації» лежить у розслабленій позі, що нагадує оголену героїню Кейт Вінслет із фільму «Титанік» у момент, коли її малює персонаж Леонардо Ді Капріо.

Загадкова фігура, як зазначив Ворінг, має рожеву шкіру, одягнена в темний одяг, а над плечем у неї видніється «щось схоже на рюкзак». «Є навіть сліди за цією особою, які ведуть до місця, де вона вирішила прилягти», — пише уфолог.

«Це Зоряний лорд!», — написав один із коментаторів, згадавши супергероя коміксів Marvel та фільмів «Вартові Галактики».

«Його прифотошопили», «Просто частина скелі», «Дурний інопланетянин не носить захисну маску», «Зате дотримується соціальної дистанції», — відреагували інші.

Раніше «ФАКТИ» писали — Розгадана таємниця загадкової «хатинки» на Місяці — вчені отримали нові фотографії.

Фото ufosightingsdaily.com

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