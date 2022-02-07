У Німеччині та Нідерландах пройшли акції на підтримку України

У Німеччині та Нідерландах відбулися акції на підтримку України. Як повідомляє видання DW, на тлі загрози російського вторгнення скоординовані акції, організовані українськими громадами, відбулися у Дрездені, Дюссельдорфі та Мюнхені. Їхні учасники закликали уряд Німеччини надати Україні допомогу у вигляді «необхідного оборонного озброєння та всіх можливих засобів для протидії агресії Росії».

Раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт виключила постачання Німеччиною зброї Києву на тій підставі, що країні не постачає озброєння до «кризових зон», щоб «уникнути ескалації».

Акція на підтримку України відбулася також 6 лютого у Нідерландах, біля посольства країни в Амстердамі. Її учасники розгорнули український прапор завдовжки 30 метрів.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Берлін, у нас проблеми»: США незадоволені позицією Німеччини щодо України.

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