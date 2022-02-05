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У Росії мати зарізала немовля і намагалася накласти на себе руки

15:58 5 лютого 2022
У Росії мати зарізала немовля і намагалася накласти на себе руки

У Свердловській області Росії, де минулого року невідомий відкрив стрілянину по авто та перехожим, 22-річна жінка з невстановленої причини зарізала свою дев'ятимісячну дитину, після чого спробувала звести рахунки з життям.

За даними місцевого інтернет-порталу, слідчим вона повідомила, що дитину вбив її чоловік, який перебуває на обліку в психіатричній клініці.

За словами сусідів пари, ознаки розладу психіки виявляла молода мати.

«Чоловік у психлікарні на обліку. Вона сама трішки з головою не дружить… Вона стверджує, що вбив дитину чоловік», — розповіли вони журналістам.

Наразі стосовно жінки порушено кримінальну справу за статтею «Вбивство малолітнього», її направлено на психіатричну експертизу.

Нагадаємо, наприкінці січня на Харківщині мешканка села Безруки задушила новонароджену доньку, яка з'явилася на світ удома.

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