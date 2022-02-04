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Остеоартрит і фотофобія: у путінської вакцини «Супутник V» виявили два нові побічні ефекти

21:00 4 лютого 2022
Путінська вакцина

У розхваленої російської вакцини проти коронавірусу «Супутник V», яку так завзято намагалися нав'язати Україні, і від якої відмовилися у низці європейських країн, виявили два нові побічні ефекти.

Ними названо остеоартрит і фотофобію (світлобоязнь), пише Znak із посиланням на російський «Фармацевтичний вісник».

Зазначається, що інформація про побічні ефекти з'явилася у січні 2022 року в державному реєстрі лікарських засобів, та її внесли до інструкції до препарату.

Також в інструкції змінили частоту інших побічних ефектів: нудоти, блювання і інших шлунково-кишкових порушень. Вказано, що вони зустрічаються дуже рідко — в однієї людини на 10 тисяч щеплених.

Крім того, до «побічок» віднесли закладеність носа, збільшення регіонарних лімфатичних вузлів, головний біль, запаморочення та непритомність.

Незважаючи на те, що ймовірність виникнення остеоартриту та фотофобії оцінили як «нечасту», багатьом пацієнтам, ймовірно, залишається лише здогадуватися, які ще «аномалії» можуть бути відкриті у вакцини, що не пройшла повного циклу всіх необхідних випробувань.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Європі розкритикували «вакцину Путіна» «Супутник V», назвавши її «гірким провалом».

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