Франція оновила правила в'їзду українців через ковід: що важливо знати

З 1 лютого у Європі змінили рекомендації для подорожей в умовах пандемії коронавірусу, у зв'язку з чим у Франції оновили санітарні вимоги для в'їзду в країну для громадян України.

Як повідомляють у консульському відділі українського посольства у Франції, наша країна знаходиться в класифікаторі країн із захворюваності на ковід у «помаранчевій» групі.

«Починаючи з 1 лютого 2022 року, для в'їзду на територію Франції громадяни України мають подати у пунктах прикордонного контролю підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР-тесту. При цьому сертифікат повної вакцинації визнаватиметься за умови, що від часу отримання останньої дози не минуло 9 місяців. Інакше потрібно зробити бустерну вакцинацію Pfizer або Moderna», — йдеться у повідомленні.

Тим, хто не має сертифікату про вакцинацію, треба документально підтвердити важливість поїздки до Франції, надати негативний результат антигенного або ПЛР-тесту та дотримуватися 7-денної самоізоляції.

Нагадаємо, що наприкінці січня Німеччина внесла Україну до списку країн із високим ризиком зараження коронавірусом. Мандрівники повинні провести 10 днів на карантині, вийти з нього можна лише через п'ять днів після приїзду, якщо тест на ковід буде негативним. Виняток зробили для українців, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 або вже перехворіли на коронавірус.

Фото Pixabay

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