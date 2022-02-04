У Швейцарії чоловік офіційно змінив стать, щоб вийти на пенсію на рік раніше

Житель швейцарського міста Люцерн офіційно змінив стать, щоб вийти на пенсію на рік раніше. Пенсійний вік для чоловіків у цій країні становить 65 років. А для жінок — 64 роки. Як пише видання Luzerner Zeitung, це стало можливим після того, як 1 січня у Швейцарії набув чинності новий закон, який дозволяє будь-якому жителю країни, який має «глибоке переконання» в тому, що він не належить до тієї статі, яка була зареєстрована у реєстрі актів громадянського стану, може змінити свою стать та ім'я, сплативши всього 75 франків (близько 81 долара США). У цьому державні службовці не повинні перевіряти «переконання» зацікавлених осіб. Стать досить поміняти лише на папері. Жодних операцій робити не потрібно.

Самозваний трансгендер вихвалявся знайомим, що їм рухали суто фінансові інтереси. І жінкою насправді він зовсім не почувається.

Наразі є побоювання, що непродуманий закон також дозволить деяким молодим людям уникнути обов'язкової служби в армії. Для цього їм достатньо подати заяву про зміну статі в 17 років, а потім, вийшовши із призовного віку, знову офіційно стати чоловіками.

Цікаво, що побоювання з цього приводу ще у листопаді 2021 року висловлював Мішель Монтіні з Федерального управління юстиції. Він попереджав, що «чоловіки можуть оголосити себе жінками незадовго до виходу на пенсію та піти з роботи на рік раніше». Саме це й сталося.

Раніше «ФАКТИ» писали — У конкурсі «Міс США» вперше в історії взяла участь жінка-трансгендер, але виграти їй не вдалося.

Фото Pixabay

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