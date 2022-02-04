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Найгірший день в історії Facebook: Цукерберг за добу втратив 29 млрд доларів

11:47 4 лютого 2022
Марк Цукерберг

Компанія Марка Цукерберга Meta встановила абсолютний рекорд обвалу акцій на фондовому ринку. Капіталізація материнської компанії Facebook у четвер, 3 лютого, впала на 26%. У грошах капіталізація Meta зменшилася за один день біржових торгів на 237 мільярдів доларів!

Попередній рекорд за розміром втрат ринкової капіталізації за день належав Apple. У вересні 2020 року вона втратила 182 мільярди доларів своєї вартості.

В історії Facebook раніше найбільший одноденний обвал був зафіксований у липні 2018 року — 119 мільярдів доларів. А 2021-го через глобальний збій у Facebook Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів.

3 лютого Марк Цукерберг за день став біднішим на 29,7 мільярда доларів. Його особистий капітал тепер оцінюється у 84,8 мільярда доларів, повідомляє Bloomberg. Він випав з першої десятки найбагатших людей у світі та посідає зараз 12-е місце.

Рекордний обвал стався після звіту Meta. У ньому йдеться про зниження кількості активних користувачів Facebook і виручки, яка виявилася помітно нижчою за прогнози. Facebook потягла за собою вниз Pinterest, Snap та Twitter.

Повідомляється, що 37-річний Цукерберг після обвалу з'явився на відеонараді ради директорів у темних окулярах. Очі в нього були червоні. Марк заявив, що це ніяк не пов'язано з падінням акцій. Нібито в нього свербіли очі, і він їх тер.

Цукерберг вважає, що користувачі йдуть з Facebook через популярність TikTok. Він вважає, що фахівцям соцмережі слід негайно зосередитись на розвитку відеоконтенту. Крім того, стверджує анонімне джерело, Марк запропонував почекати з переходом компанії на чотириденний робочий тиждень. Він сказав, що у нинішній ситуації це навряд чи буде продуктивним рішенням. Більше того, Цукерберг наполегливо попросив співробітників Facebook та інших підрозділів Meta якийсь час попрацювати й у вихідні дні.

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Фото: https://ua.depositphotos.com/

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