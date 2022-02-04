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Вірусне відео танцю українського солдата підкорило західні ЗМІ

11:10 4 лютого 2022
Солдат, що танцює

Відео з солдатом, що танцює, яке Збройні сили України опублікували в соцмережі Twitter, стало вірусним у мережі та підкорило західні ЗМІ. У ролику повністю екіпірований військовослужбовець з автоматом у руках виконує у засніженому полі запальний танець під пісню Вітні Г'юстон «Queen of the Night» («Королева ночі»).

Так, британське видання Daily Mail супроводило відео заголовком, який можна перекласти, як «Путін може відвалити в ритмі фокстроту! Навіть загроза російського вторгнення не може зупинити цього українського солдата виконати кілька рухів у Twitter-танці».

«Напруженість в Україні зростає, оскільки на кордоні перебуває понад 125 тисяч російських військовослужбовців. Але, схоже, це не зіпсувало настрою одному українському солдатові», — пише видання.

Ролик показали також американські телеканали.

Раніше, як писали «ФАКТИ», президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який прилетів до Києва з візитом, домовилися про те, як спільно протистоятимуть вторгненню Росії на українську територію.

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