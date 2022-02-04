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COVID-сертифікат більше не потрібний: в Чехії вирішили дати свободу не вакцинованим проти коронавірусу

9:23 4 лютого 2022
Прага

В Чехії, яка перед Новим роком посилила правила в'їзду для українців, навіть щеплених двома дозами вакцини, з 9 лютого послаблюють карантинні обмеження.

Уряд вирішив скасувати так званий локдаун для нещеплених, повідомляють чеські ЗМІ.

Жителі республіки без сертифіката вакцинації від коронавірусу та без довідки про перенесену хворобу зможуть знову відвідувати ресторани, культурні та спортивні заходи, а також усі підприємства сфери послуг (перукарні, салони краси тощо).

Наступним кроком у Чехії хочуть скасувати масове тестування на робочих місцях та у школах. Це має статися з 18 лютого.

Масковий режим влада Чехії скасовувати поки що не планує. Ліміт на кількість учасників масових заходів теж залишиться у силі.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України також не виключають можливості скасування всіх карантинних обмежень. Для цього рівень імунізації населення має бути не меншим, ніж у Великій Британії, яка вже скасувала обмеження для своїх громадян.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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