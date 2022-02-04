Принц Гаррі вперше цього року з'явився на публіці та зізнався подрузі Меган Маркл, як відпочиває від своїх дітей

Принц Гаррі, який вступив у конфлікт із британським урядом, уперше в новому році з'явився на публіці. Він взяв участь в онлайн-заході, організованому компанією BetterUp, в якій онук королеви Єлизавети з березня минулого року обіймає посаду директора зі взаємодії з громадськістю. Компанія надає психологічну допомогу, навчає навичок кар'єрного зростання та займається тренінгом організацій та окремих індивідуумів.

У бесіді про досягнення успіхів у роботі та в особистому житті окрім принца взяли участь генеральний директор компанії BetterUp Алексі Робішо та одна з найкращих подруг дружини Гаррі Меган Маркл — тенісистка Серена Вільямс. Вона була серед гостей на весіллі Меган та Гаррі у 2018 році.

Як повідомляє видання People, серед іншого 37-річний принц наголосив, як важливо для психічного здоров'я знаходити час для себе самого. Хоча це може бути складним. У нього самого, наприклад, двоє маленьких дітей — дворічний Арчі та Лілібет, яка народилася 4 червня минулого року. Однак Гаррі розповів, що кожного ранку виділяє від 30 до 45 хвилин, щоб зосередитися на собі.

«Окей, один з дітей пішов до школи. Інший спить. У нашій програмі перерва. Це час або для тренування, або для прогулянки із собакою, для виходу на природу, а можливо, для медитації», — сказав він.

Він також додав, що «час для себе» має стати звичкою, яка буде такою ж частиною розпорядку дня, як чистка зубів.

Серена сказала Алексі, що вони з Гаррі іноді розмовляють годинами. І він завжди допомагає їй розв'язувати її життєві проблеми. Спортсменка також сказала, що принц Гаррі познайомив її з інструктором з психічного здоров'я, на поради якого вона «цілком покладалася» — як у бізнесі, так і на тенісному корті.

У грудні минулого року, як писали «ФАКТИ», принц Гаррі закликав кидати роботу, якщо вона не радує — та наразився на критику.

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