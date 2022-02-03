Військові США знищили у Сирії главу «Ісламської держави»
Американські військові в Сирії вбили лідера «Ісламської держави» (ІД) Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє «Нова газета».
«Минулої ночі за моєю вказівкою Збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ й наших союзників та зробити мир безпечнішим», — цитує видання слова Байдена.
Окрім Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші, в результаті спецоперації було вбито 13 людей. Серед них шість дітей та чотири жінки.
При цьому в адміністрації США заявили, що всі американці, які брали участь в операції, повернулися.
За інформацією ЗМІ, спецназ США приземлився на вертольотах та атакував будинок, де знаходився лідер ІД.
За попередніми даними, аль-Курайші висадив у повітря пояс смертника.
Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші був оголошений лідером «Ісламської держави» у 2019 році після вбивства під час спецоперації у Сирії попереднього голови організації Абу Бакра аль-Багдаді.
Фото: https://ua.depositphotos.com224
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