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Світ

Військові США знищили у Сирії главу «Ісламської держави»

18:32 3 лютого 2022
спецназ

Американські військові в Сирії вбили лідера «Ісламської держави» (ІД) Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє «Нова газета».

«Минулої ночі за моєю вказівкою Збройні сили США на північному заході Сирії успішно провели контртерористичну операцію, щоб захистити американський народ й наших союзників та зробити мир безпечнішим», — цитує видання слова Байдена.

Окрім Абу Ібрагіма аль-Хашімі аль-Курайші, в результаті спецоперації було вбито 13 людей. Серед них шість дітей та чотири жінки.

При цьому в адміністрації США заявили, що всі американці, які брали участь в операції, повернулися.

За інформацією ЗМІ, спецназ США приземлився на вертольотах та атакував будинок, де знаходився лідер ІД.

За попередніми даними, аль-Курайші висадив у повітря пояс смертника.

Абу Ібрагім аль-Хашімі аль-Курайші був оголошений лідером «Ісламської держави» у 2019 році після вбивства під час спецоперації у Сирії попереднього голови організації Абу Бакра аль-Багдаді.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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