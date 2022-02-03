Перш ніж вийти заміж за принца, Меган Маркл зіграла принцесу-вбивцю в серіалі (відео)

У мережі «спливли» кадри з серіалу «Касл», який йшов на американському телеканалі ABC понад десять років тому: прем'єра першого з восьми сезонів відбулася у 2009 році. Інтерес до одного з епізодів спалахнув з новою силою після того, як згадали, що одну з ролей там виконала Меган Маркл.

Як пише видання The Sun, майбутня дружина принца Гаррі зіграла «принцесу"-вбивцю. За сюжетом письменник детективів Рік Касл та детектив Кейт Беккет вистежили героїню Меган Шарлотту Бойд, яка вбила двох жінок. Жертви були вбрані у костюми Червоної Шапочки та Білосніжки. А саму отруєну Шарлотту знайшли у несвідомому стані в костюмі Сплячої Красуні принцеси Аврори з діадемою на голові. Ще живу її відвезли до лікарні, де детективи провели допит, під час якого з’ясовується, що Шарлотту шантажували.

Глядачі відзначили переконливу акторську гру майбутньої герцогині Сассекської.

Колишня американська актриса Маркл, яка завершила свою кінокар'єру перед весіллям з принцом, найбільш відома за роль Рейчел Зейн у серіалі «Форс-мажори».

«Меган Маркл знімалася в епізоді Касла? Чорт», «Щойно подивився Меган Маркл у старому епізоді „Касла“ — вона так добре зіграла свою роль», «Почуваєшся трохи дивно, спостерігаючи за її грою і думаючи про її нинішнє життя», «Дивлюся старий епізод „Касла“, де Меган Маркл грає жертву, яку шантажували. Вона виглядає зовсім інакше», «Це була Меган Маркл! Мало того, за іронією долі це був епізод на тему казки, і у своїй першій сцені вона була одягнена як принцеса», — писали у коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл та принц Гаррі публічно розкритикували Spotify, який заплатив їм 24 мільйони доларів.

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