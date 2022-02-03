США шукають постачальників газу для Європи на випадок вторгнення Росії до України, — ЗМІ

Адміністрація США, побоюючись скорочення постачання російського газу до Європи у разі загострення ситуації навколо України, звернулася до найбільших покупців газу і попросила їх скоротити закупівлі, щоб газ можна було перенаправити до Європи. Про це пише Bloomberg .



За інформацією видання, команда Джо Байдена на чолі з радником Держдепартаменту з енергетичної безпеки Амосом Хохштейном звертається з такими проханнями до споживачів газу в усьому світі. Зокрема, йдуть переговори з Китаєм (найбільший покупець скрапленого газу в світі), чиновниками Японії, Південної Кореї та Індії.

Білий дім також звернувся до виробників газу, включаючи Катар, Нігерію, Єгипет, Лівію та компанії, що працюють в Алжирі, з проханням збільшити виробництво у разі початку бойових дій.

Адміністрація Байдена також консультувалася з нафтогазовими компаніями, включаючи Chevron та ExxonMobil.

На відміну від нафти, на світовому ринку природного газу мало незадіяних потужностей, і жоден виробник не повідомляв, що може збільшити виробництво за короткий термін, зазначає агентство.

Раніше низка ЗМІ повідомляла про зусилля адміністрації США домовитися з постачальниками газу на випадок можливої кризи в Європі, якщо постачання з Росії скоротяться. Про такі переговори на прес-конференції 26 січня згадував держсекретар Ентоні Блінкен. 31 січня АР дізналася, що Байден збирався попросити еміра Катара Хамада бін Халіфа Аль Тані про допомогу у разі посилення ситуації.

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