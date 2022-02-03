Скандально відома «Віцеміс США» роздавала у супермаркеті по п'ять доларів дітям та дорослим без масок

Колишня «Міс Каліфорнія» та «Віцеміс США 2009» викликала критику в соцмережах, опублікувавши у себе в Instagram зняті в супермаркеті відео, де вона роздає п'ятидоларові купюри дорослим та дітям, які не носять захисні маски. Як повідомляє видання Daily Mail, 35-річна мати двох дітей Керрі Пріджін Боллер також умовляла одну з дівчаток вирушити завтра до школи без маски та показати себе «лідером».

«Завтра, коли ти підеш у школу без маски, твоє серце буде шалено битися, і ти нервуватимеш. Але я хочу, щоб ти знала, що робиш правильно. Ніколи, ніколи не сумнівайся у цьому», — сказала вона дівчинці.

«Роздача п'ятидоларових банкнот нормальним людям, які не підкоряються тиранії «, — підписала вона одне з відео. В інших постах Керрі писала, що «воля заразна» і закликала передавати її один одному.

Вона також неодноразово виступала проти вакцинації.

У той час як деякі коментатори хвалили Керрі за «приголомшливі» та «сміливі» пости, інші звинувачували її в спробі привернути до себе увагу, введення людей в оману і навіть «нехристиянстві».

У 2009 році на конкурсі «Міс США» Керрі опинилася в центрі скандалу після питання, яке поставив їй ведучий про легалізацію одностатевих шлюбів. Вона відповіла, що поважає свободу вибору американців, але вважає, що шлюб має укладатися між чоловіком та жінкою — «так вже вона вихована». Вважають, що ця відповідь коштувала Пріджин корони, оскільки до того моменту вона вважалася фавориткою. У підсумку Керрі посіла друге місце. Пізніше її позбавили титулу «Міс Каліфорнія» — за офіційною версією через те, що вона порушувала умови свого контракту. На підтримку Керрі виступив Дональд Трамп, тепер уже колишній власник конкурсу «Міс США» та «Міс Всесвіт». Він заявив, що вона просто висловила свої переконання. Пізніше, коли Трамп став президентом країни, колишня королева краси схвалювала його політику.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Британії скасували носіння масок та ковід-перепустки.

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter