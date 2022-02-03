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Фіналістка конкурсу «Міс Англія» ледь не померла після того, як її вжалила смертельно небезпечна медуза

11:00 3 лютого 2022
Пратіша Рауд

28-річна Пратіша Рауд, яка посіла третє місце на конкурсі краси «Міс Англія 2019», ледь не померла після того, як її вжалила смертельно небезпечна медуза. Це сталося під час відпочинку на острові Маврикій в Індійському океані. Як повідомляє видання The New York Post, цією поїздкою жителька Лондона була нагороджена за свою благодійну діяльність як фіналістка конкурсу. Подорож довелося відкласти на рік через невизначеність із пандемією коронавірусу.

Разом із Рауд у розкішному готелі відпочивали також нинішня «Міс Англія 2021» Рехема Мутамія та «Міс Англія 2019» Бхаша Мукерджі.

Отруйна кубомедуза вжалила Пратішу за попу під час купання. Ці медузи можуть зростати до трьох метрів у довжину, а токсини, що містяться в їхніх отруйних щупальцях, здатні викликати параліч, зупинку серця та смерть.

Шокована красуня відчула, що її шкіра буквально плавиться на місці одержаного опіку. Два дні британка непальського походження провела у лікарні під крапельницею та змушена була відкласти свій від'їзд додому до Британії. Пратіша не могла ходити і не могла сидіти.

«Біль був нестерпним. Мені здавалося, що хтось вилив на моє тіло окріп», — розповіла вона.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Міс США 2019» наклала на себе руки у віці 30 років.

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