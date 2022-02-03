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У Норвегії заборонили розводити бульдогів та спанієлів

8:29 3 лютого 2022
Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

У Норвегії заборонили розводити бульдогів та кавалер-кінг-чарльз-спанієлів. Хоча вони виглядають мило і зазвичай цілком безпечні для людей, окружний суд Норвегії в Осло виніс історичне рішення про те, що розведення собак цих порід неприпустимо, оскільки є порушенням статті 25 Норвезького закону про захист тварин. Цих собак назвали «продуктом жорстокості».

Як повідомляє видання The New York Post, рішення було прийняте у зв'язку зі справою, порушеною в листопаді 2021 року Службою захисту тварин Норвегії через занепокоєння численними критичними проблемами зі здоров'ям у собак, які виникли в результаті штучного відбору, що проводила людина.

Так, у кавалер-кінг-чарльз-спанієлів часто бувають вроджені хвороби серця, гідроцефалія, епілепсія, проблеми з очима та вухами, хребтом та колінними чашечками.

«Про штучно викликані проблеми зі здоров'ям у бульдогів відомо ще з початку XX століття. Отже, цей вердикт прострочено на багато років… Протягом кількох десятиліть хворих собак розводили, порушуючи норвезьке законодавство. Собаки були жертвами систематичної та організованої зради наших чотирилапих друзів. Сьогодні була підтверджена незаконність цього», — заявив Ошильд Роалдсет, генеральний директор організації захисту тварин у Норвегії, в повідомленні, опублікованому групою після винесення рішення.

Раніше «ФАКТИ» писали — Собаку, що загубився, заманили додому за допомогою прив'язаної до дрона сосиски — відео.

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