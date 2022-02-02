Важкохворий автор хіта «Не сип мені сіль на рану» В'ячеслав Добринін не зміг піднятися на сцену на ювілеї Льва Лещенка

Популярний у 1980-х співак та композитор В'ячеслав Добринін вийшов у люди після тривалої перерви через проблеми зі здоров'ям (у 2018 році він переніс інсульт). Це сталося на ювілейному концерті його друга Лева Лещенка, повідомляє КП .

Проте стан здоров'я не дозволив іменитому композитору та співаку навіть вийти на сцену московського «Крокус Сіті Холла».

А після того, як ювіляр зі сцени звернувся до нього зі словами подяки, Добринін лише підвівся з місця в п'ятому ряду.

Вже в кулуарах він сказав одному з шанувальників, що здоров'я навряд чи дозволить йому брати участь у концертній діяльності найближчим часом.

«Дуже хочеться вже. Але цього року навряд чи. Здоров'я не дозволяє» , — сказав він.

Відомо, що Добринін вже четвертий рік бореться із тяжкою хворобою. Восени 2018 року з'явилася інформація, що композитор переніс транзиторну ішемічну атаку — мікроінсульт без наслідків у вигляді паралічу та пошкодження тканин мозку. Тоді лікарі попередили, що після такого нападу потрібна тривала реабілітація.

Нагадаємо, у січні 2022 року важкий інсульт перенесла зірка радянського кіно Олена Проклова .

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