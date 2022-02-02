У традиційному корейському вбранні: дружина Кім Чен Ина вперше за п'ять місяців з'явилася на публіці

Дружина лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з'явилася на публіці вперше за останні п'ять місяців. Як пише видання Daily Mail, Лі Соль Чжу разом зі своїм чоловіком завітала на святковий концерт у Пхеньяні з нагоди місячного Нового року. Їх зустріли овацією та радісними криками.

Перша леді КНДР була у традиційній корейській сукні червоно-чорного кольору. Колишня співачка, як відомо, любить одяг дорогих західних брендів, а також сумочки від Dior та Chanel. За повідомленнями західних та південнокорейських джерел, у них із Кім Чен Ином троє дітей. Лі Соль Чжоу часто зникає з медійного простору. Так, у лютому минулого року вона вийшла у світ після 13-місячної відсутності, яка породила масу чуток. Говорили, що Лі Соль Чжу вагітна, що має проблеми зі здоров'ям, що вона боїться коронавірусу і навіть, що її міг стратити чоловік-диктатор.

На концерті поряд із Лі Соль Чжу сиділа тітонька Кім Чен Ина — Кім Ген Хі. Племінник стратив її чоловіка Чан Сон Тхека у 2013 році за звинуваченням у державній зраді та корупції. Жінка з'явилася на людях уперше за останні два роки. Кім Ген Хі — дочка засновника КНДР Кім Ір Сена та сестра Кім Чен Іра.

NEW: North Korean state TV released video Wednesday of Kim Jong Un and wife Ri Sol Ju attending Lunar New Year's concert the previous day.



Kim Kyong Hui, з Kim Jong Un and wife executed top official Jang Song Thaek, also appeared https://t.co/WlVwj0fhtY pic.twitter.com/BtKfHl6OHb - NK NEWS (@nknewsorg) February 2, 2022

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