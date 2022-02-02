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У США вперше з 1887 року скасували святкування Дня бабака: що сталося

15:07 2 лютого 2022
бабак

У США в місті Міллтаун, штат Нью-Джерсі, мешканці залишилися без Дня бабака. Знаменитий гризун-синоптик Мел помер якраз перед своїм великим днем, а заміну бабакові знайти так і не змогли. Про це повідомляє NPR.

Доглядачі пояснюють, що намагалися до 2 лютого підготувати дублера Мелу з Міллтауна, який передбачав погоду в місті з 2015 року, але бабаки зараз у сплячці, а тому свято довелося скасувати, вперше з 1887 року.

Команда доглядачів сподівається, що наступного року вони вже матимуть нового бабака-синоптика, і всі жителі Нью-Джерсі зможуть вчасно дізнатися прогноз погоди на лютий-березень.

Сурок Мел із Міллтауна 2.0

Що стосується побратима мілтаунського Мела — бабака Філа з Панксатоні (про якого знято фільм «День бабака»), то він побачив уранці 2 лютого свою тінь і передбачив жителям Філадельфії ще шість тижнів зими. Такий самий прогноз Філ давав і минулого року. Навесні 2021 року Нацуправління океанічних та атмосферних досліджень було змушене визнати, що прогноз бабака виявився коректним.

Нагадаємо, в Україні харківський синоптик Тимко Третій також передбачив погоду на найближчі шість тижнів. Гризун-синоптик «відповів» і на бонусне запитання від організаторів свята.

Фото milltown_mel/Instagram

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