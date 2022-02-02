Музикант Rolling Stones Ронні Вуд написав реалістичний портрет принца Філіпа і віддасть його королеві Єлизаветі

Гітарист культового британського рок-гурту The Rolling Stones Ронні Вуд повідомив, що намалював реалістичний портрет принца Філіпа — чоловіка королеви Єлизавети II, який помер 9 квітня минулого року у віці 99 років. За зразок було взято одну з відомих фотографій Філіпа.

Як повідомляє видання Daily Express, 74-річний Вуд подарує картину Її Величності. Портрет, написаний вугіллям і коричневою сепією, було закінчено незадовго до смерті Філіпа. Ронні хотів показати його принцові, але не встиг.

За словами музиканта, про портрет дізнався онук герцога Единбурзького принц Вільям і попросив привезти його до Кенсінгтонського палацу. Вільяму робота Ронні дуже сподобалася, і він запропонував передати її королеві.

«Отже, я дуже задоволений», — каже Вуд.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета тимчасово оселилася в будинку, де провів останні роки життя її чоловік принц Філіп — названа причина.

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