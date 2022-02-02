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«Зачах від переживань за народ»: схудлий Кім Чен Ин насилу може ходити (відео)

12:09 2 лютого 2022
Кім Чен Ин

У Північній Кореї випустили документальний телефільм, присвячений діяльності керівника країни Кім Чен Ина у 2021 році. Як пише видання The Telegraph, творці картини пояснили, що лідер КНДР, який сильно схуд останнім часом, «зачах через переживання за свій народ», оскільки рік видався важким через пандемію коронавірусу та продовольчу кризу.

До фільму увійшли кадри, на яких Кім Чен Ин, одягнений у мішкувату сорочку і штани, явно через силу обережно спускається по пандусу — у той час як люди, які його супроводжують, не відчувають жодних проблем зі спуском. Оповідач за кадром говорить: «Він показав нам свою батьківську турботу, хоробро долаючи сніг, дощ і вітер, взявши на себе відповідальність за долю нації та людей, до яких він ставиться, як до власних дітей… Його тіло повністю висохло, і він показав свою материнську сторону, страждаючи та турбуючись для того, щоб здійснити мрії людей».

У фільмі також є кадри, на яких Кім скаче на коні.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Майже красень»: Кім Чен Ина, який різко схуднув, не впізнали користувачі мережі.

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«Зачах від переживань за народ»: схудлий Кім Чен Ин насилу може ходити (відео)

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