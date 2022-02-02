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Світ

Без ядерної зброї у Східній Європі: стало відомо, що США та НАТО відповіли на ультиматум Росії

10:22 2 лютого 2022
Путін

Невдовзі після того, як Вашингтон відповів Кремлю на ультиматум, в якому, зокрема, йшлося про «розподіл світу» та відмову від розширення НАТО, стали відомі подробиці документа, переданого США Росії.

Як повідомляє «Раньше всех. Ну почти» з посиланням на газету El Pais, США та НАТО відмовилися підписати двосторонній договір про безпеку в Європі з Росією, а також закрити двері для майбутнього вступу України до Альянсу.

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В документі зазначається, що США готові розпочати діалог з РФ з питань контролю за озброєннями у сфері ракет середньої та меншої дальності, а також обговорити з Росією взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні.

Америка та НАТО запевнили Кремль, що утримується від розміщення ядерної зброї у Східній Європі, що готові розглянути додаткові заходи щодо запобігання інцидентам з РФ на морі та повітрі, а також обговорити механізм для підтвердження нерозміщення крилатих ракет «Томагавк» у Румунії та Польщі.

Ексклюзивний матеріал «Про помилки Путіна, які призведуть до розвалу РФ, і як вплинуть на Україну переговори Росії зі США та НАТО: Володимир Огризко» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото із сайту Кремля

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