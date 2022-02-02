В Афганістані таліби вперше призначили жінок на керівні посади

В Афганістані таліби, які захопили владу влітку минулого року, вперше призначили на керівні посади жінок. Про це, як повідомляє DW, написав у Twitter Забіхулла Муджахід, офіційний представник «Талібану». Лікар Малалай Рахім зайняла посаду директора спеціалізованого пологового будинку в Кабулі, а лікар Аріан очолила столичну гінекологічну клініку.



Радикальний ісламістський рух «Талібан» прагне завоювати симпатії світової спільноти. Призначення жінок стали результатом низки зустрічей талібів із представниками міжнародних організацій.

У період з 1996 по 2001 рік, коли таліби були при владі в Афганістані, жінки були вкрай обмежені у правах. Їм не дозволялося вільно пересуватися і з'являтися на публіці, здобувати освіту, вибирати професію, лікуватися у лікарів-чоловіків, фотографуватися. Порушниці зазнавали тілесних покарань або засуджувалися до страти.

Знову взявши під контроль країну, до осені 2021 року таліби скасували міністерство у справах жінок, обмежили доступ дівчаток до шкіл, зобов'язали жінок-телеведучих носити хіджаб, заборонили жінкам займатися спортом. Після цього багато хто з жінок Афганістану, ризикуючи життям та свободою, почали виходити на акції протесту.

Раніше «ФАКТИ» писали — Немовля, що загубилося в аеропорту Кабула при евакуації, знайшлося через п'ять місяців.

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