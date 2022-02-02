Попередження про кінець світу: рекордна 770-кілометрова блискавка викликала занепокоєння експертів

Всесвітня метеорологічна організація (WMO) повідомила, що у Північній та у Південній Америках було зареєстровано два світові рекорди мегамолній — за максимальною довжиною та максимальною тривалістю.

Найдовша поодинока блискавка спостерігалася над південними районами США 29 квітня 2020 року. Вона з'явилася в небі над штатами Міссісіпі, Луїзіана та Техас. Її довжина склала 768,8 кілометра, що можна порівняти з відстанню між Лондоном і Гамбургом. Це на 60 кілометрів довше попередньої блискавки-рекордсменки, яка була зафіксована у Бразилії у жовтні 2018 року.

Найтриваліша поодинока блискавка тривала 17,1 секунди під час грози над Уругваєм та північною Аргентиною 18 червня 2020 року.

Як пише видання Daily Express, нові рекорди насторожили вчених, які вважають це певною мірою «попередженням про кінець світу». Причиною цих явищ вважають зміну клімату планети.

Експерти пов'язують глобальне потепління зі збільшенням кількості ударів блискавки. Так, у статті, опублікованій у виданні Geophysical Research Letters, наводяться дані, що кількість ударів, зареєстрованих у літні місяці в період між 2010 та 2020 роками, різко зросла — з приблизно 18 000 ударів на початку десятиліття до 150 000 до 2020 року.

Раніше фахівці підрахували, що підвищення температури на градус Цельсія збільшить частоту ударів блискавки на 12 відсотків.

Вчені також попереджають про збільшення кількості стихійних лих у 2022 році у зв'язку зі зміною клімату.

Раніше «ФАКТИ» писали — Блискавка вбила 15 гостей на весіллі, ще п'ятеро постраждали.

Фото Pixabay

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