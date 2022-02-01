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Справа Брейвіка: суд у Норвегії ухвалив рішення про долю терориста

18:47 1 лютого 2022
брейвік

42-річний норвезький терорист Андерс Брейвік, визнаний винним у вбивстві 77 людей у 2011 році, не зможе вийти на волю достроково. Таке рішення 1 лютого оголосив окружний суд у Норвегії, повідомляє The Local.

Андерс Брейвік, який змінив ім'я на Фьотольф Хансен, подав прохання про достроковий вихід на волю півтора року тому — у вересні 2020-го. 18 січня 2022 року в Норвегії розпочалися слухання у цій справі.

Рішення суду юристи назвали очікуваним. Судді дійшли висновку, що якщо Брейвік опиниться на волі, то є ризик, що він повернеться до тієї поведінки, через яку стали можливими масові вбивства в липні 2011 року. На суді психіатр оголосив, що за його оцінками, за час, що минув із попередніх психіатричних експертиз (2012−2013 роки), ймовірність вчинення нових актів насильства Брейвіком не змінилася.

Нагадаємо, Брейвік за криваві теракти отримав 21 рік ув'язнення — максимальне покарання, передбачене законами Норвегії. Правова система країни передбачає, що після 10 років ув'язнення засуджений може вийти на волю достроково. У той же час, строк ув'язнення може продовжуватися необмежену кількість разів, якщо злочинець продовжуватиме вважатися загрозою для суспільства.

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