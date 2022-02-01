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«Живу приємним та комфортним життям»: Лука Затравкін, що важить понад 200 кг, погладшав ще на півцентнера

14:36 1 лютого 2022
Лука Затравкін

Син художника Нікаса Сафронова, 32-річний Лука Затравкін, «оновив» свою вагу, набравши ще 50 кілограмів. Про це він заявив в етері однієї з програм на росТВ.

Така вага, за словами піаніста, дозволяє йому почуватися цілком нормально.

«У мене зараз вага 250 кілограмів. Але гадаю, що буде ще більше. Я одного разу схуд на 76 кілограмів. Я розповідав про цей досвід», — сказав він.

Також Лука додав, що зараз «перебуває в рівновазі».

«Хоча вага в мене і велика, але вона розподілена рівномірно. Психологічно мені гаразд. Немає злості та агресії. Я живу приємним та комфортним життям. Колись я повернуся у нормальну форму», — заявив Затравкін.

На доказ свого «відмінного» стану він опублікував у своєму Instagram пост, у якому привітав усіх з китайським Новим роком.

Передплатники Затравкіна радісно відгукнулися на його повернення, також привітали свого кумира з новим роком за китайським календарем та пишуть, що очікують на нові відео. Деякі називають Затравкіна «пончиком», але його, мабуть, така фамільярність не хвилює.

Лука Затравкін — старший з семи позашлюбних дітей російського живописця Нікаса Сафронова. Він часто розповідає у мережі про свої пригоди. Любить і пожартувати з себе.

Фото в Instagram /lukasafronovofficial

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