30-річна «Міс США» Чеслі Кріст, що наклала на себе руки, панічно боялася старіти

Дипломована юристка, телеведуча та репортерка Чеслі Кріст, яка була володаркою титулу «Міс США 2019», шокувала американців своїм самогубством, кинувшись із хмарочоса. Причини, через які зовні цілком успішна жінка вирішила звести рахунки з життям, залишаються загадкою. У своїй передсмертній записці вона нічого не пояснювала, заповідавши все майно своєї матері.

ЗМІ висловлюють різні припущення. Так, видання The New York Post згадало про сумне і депресивне есе, яке уродженка штату Північна Кароліна написала в березні 2021 року для видання Allure, і яке, можливо, може частково пояснити її вчинок. У ньому вона згадала про те, що боїться старіти.

«Щоразу, коли я кажу собі: „Мені виповнюється 30“, мене трохи перекручує. Іноді мені вдається успішно замаскувати цю неприємну реакцію збудженням. В інших випадках мій ентузіазм здається порожнім, як погана гра … Суспільство ніколи не було добрим до тих, хто старіє, особливо до жінок. Хоча іноді робляться винятки для деяких багатих та знаменитих», — написала Кріст.

Кріст зазначила, що, коли її, 28-річну, коронували як «Міс США», вона була найстаршою в історії жінкою, яка завоювала цей титул. Знайшлися невдоволені цим, які відразу почали подавати петиції для зниження вікового цензу. Вона також писала, що її виклик чинним нормам привернув увагу тролів, які постійно писали їй у соцмережах образи з «блювотними» смайликами, і говорили, що вона недостатньо красива, щоб бути «Міс США», що у неї надто мускулиста як для жінки постать.

«Усміхнений, косий погляд на мої досягнення досі викликає в мене запаморочення від думки, що я закладаю основу для чогось більшого. Але 30-річчя здається мені холодним нагадуванням про те, що в мене закінчується час, щоб мати вагу в очах суспільства — і це викликає лють», — зізналася королева краси.

«Багато хто з нас дозволяє міряти себе стандартом, який деякі категорично відмовляються заперечувати, а інші просто з ним погоджуються, тому що легше пристосуватися і плисти за течією, ніж плисти проти течії. Я боролася із цим і раніше. А тепер я веду бій з 30-річним віком … Як мені похитнути непорушні норми суспільства, коли я стикаюся з безжальним перебігом часу? Це одвічне питання: що відбувається, коли „нерухоме“ зустрічається з „нестримним“?», — писала Кріст.

При цьому вона додала, що 2020-й рік, рік пандемії, що забрала безліч життів, може навести на думку про те, що «старіння — це скарб, а зрілість — це дар, яким не всі можуть насолоджуватися».

Чеслі також розповіла, що завжди, ще зі шкільних років, старанно працювала до знемоги та прагнула більшого, заохочувана громадською думкою. Однак, попри кількість своїх успіхів, вона продовжувала «відчувати порожнечу» та запитувати себе — «А навіщо?».

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