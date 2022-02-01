28.15 / 28.43 31.54 / 31.97
Київ: -1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Повний хаос в Оттаві: канадські далекобійники протестують проти обов'язкової вакцинації

11:22 1 лютого 2022
протест канадських далекобійників

Вже кілька днів канадські далекобійники проводять акцію «Конвой свободи», протестуючи проти обов'язкової вакцинації представників їхньої професії, про яку домовилися США та Канада. З кінця січня американських далекобійників без щеплень проти коронавірусу зовсім не пускають до Канади, а канадським водіям вантажівок після повернення із США доводиться сидіти 14 діб у карантині.

«Конвой свободи» стартував 23 січня на західному узбережжі Канади у Ванкувері. Звідти колона фур вирушила до столиці країни Оттави. Вантажівки подолали 4400 кілометрів. Дорогою до них приєднувалися дедалі нові учасники.

У суботу, 29 січня, машини в'їхали до Оттави. Там їх зустріли тисячі супротивників вакцинації. Демонстранти тримали в руках плакати з написом «Свобода!» та гасла з різкою критикою уряду та особисто прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

За свідченнями ЗМІ, у центрі Оттави панує хаос. Дальнобійники обіцяють залишатися у столиці доти, доки їхні вимоги не будуть виконані або влада хоча б не продемонструє готовності піти на поступки. Поліція заявила про розслідування низки інцидентів за участю протестувальників. Так, демонстранти залізли на кенотаф біля Національного військового меморіалу із криками «Свобода!» та танцювали напівголими на могилі невідомого солдата. 30 січня довкола меморіалу довелося встановити бетонні загородження.

Дальнобійники заблокували рух вулиць навколо парламенту. Мер Оттави Джим Вотсон звинуватив їх у тому, що вони тероризували співробітників безкоштовної їдальні, які не стали обслуговувати демонстрантів через відмову надіти захисні маски.

Канадська профспілка далекобійників Canadian Trucking Alliance відхрестилася від акції протесту. У спеціальній заяві наголошується, що більшість водіїв вантажівок у країні щеплені проти коронавірусу.

Трюдо відмовився зустрічатися з учасниками «Конвою свободи». Прем'єр-міністр із сім'єю залишив Оттаву з міркувань безпеки та зробив заяву, яку показали канадські телеканали. Трюдо назвав демонстрантів «незначною маргінальною меншістю», яка не висловлює думки та погляди всіх канадців. Він рекомендував далекобійникам негайно завершити акцію. Прем'єр сказав, що уряд не заважає водіям працювати, а лише турбується про їхнє здоров'я та безпеку, а також безпеку всіх громадян. Незручностей із карантином можна легко уникнути, зробивши щеплення. Трюдо нагадав, що у Канаді повністю вакциновано близько 90% дорослого населення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні знову розширили список сфер, для яких вакцинація проти ковіду стає обов'язковою. Згідно з наказом МОЗ, з 1 лютого від роботи усуватимуть невакцинованих працівників органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

Читайте також: Вакцинація не лише від коронавірусу, ЗНО, в'їзд до ЄС, пластикові пакети: що зміниться в Україні з 1 лютого

Фото news.myseldon.com

259

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Три найсмачніші салати з однієї банки кукурудзи: Людмила Борщ поділилася цінним лайфхаком на майбутні свята

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.