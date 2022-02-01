Повний хаос в Оттаві: канадські далекобійники протестують проти обов'язкової вакцинації

Вже кілька днів канадські далекобійники проводять акцію «Конвой свободи», протестуючи проти обов'язкової вакцинації представників їхньої професії, про яку домовилися США та Канада. З кінця січня американських далекобійників без щеплень проти коронавірусу зовсім не пускають до Канади, а канадським водіям вантажівок після повернення із США доводиться сидіти 14 діб у карантині.

«Конвой свободи» стартував 23 січня на західному узбережжі Канади у Ванкувері. Звідти колона фур вирушила до столиці країни Оттави. Вантажівки подолали 4400 кілометрів. Дорогою до них приєднувалися дедалі нові учасники.

У суботу, 29 січня, машини в'їхали до Оттави. Там їх зустріли тисячі супротивників вакцинації. Демонстранти тримали в руках плакати з написом «Свобода!» та гасла з різкою критикою уряду та особисто прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

За свідченнями ЗМІ, у центрі Оттави панує хаос. Дальнобійники обіцяють залишатися у столиці доти, доки їхні вимоги не будуть виконані або влада хоча б не продемонструє готовності піти на поступки. Поліція заявила про розслідування низки інцидентів за участю протестувальників. Так, демонстранти залізли на кенотаф біля Національного військового меморіалу із криками «Свобода!» та танцювали напівголими на могилі невідомого солдата. 30 січня довкола меморіалу довелося встановити бетонні загородження.

Дальнобійники заблокували рух вулиць навколо парламенту. Мер Оттави Джим Вотсон звинуватив їх у тому, що вони тероризували співробітників безкоштовної їдальні, які не стали обслуговувати демонстрантів через відмову надіти захисні маски.

Канадська профспілка далекобійників Canadian Trucking Alliance відхрестилася від акції протесту. У спеціальній заяві наголошується, що більшість водіїв вантажівок у країні щеплені проти коронавірусу.

Трюдо відмовився зустрічатися з учасниками «Конвою свободи». Прем'єр-міністр із сім'єю залишив Оттаву з міркувань безпеки та зробив заяву, яку показали канадські телеканали. Трюдо назвав демонстрантів «незначною маргінальною меншістю», яка не висловлює думки та погляди всіх канадців. Він рекомендував далекобійникам негайно завершити акцію. Прем'єр сказав, що уряд не заважає водіям працювати, а лише турбується про їхнє здоров'я та безпеку, а також безпеку всіх громадян. Незручностей із карантином можна легко уникнути, зробивши щеплення. Трюдо нагадав, що у Канаді повністю вакциновано близько 90% дорослого населення.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Україні знову розширили список сфер, для яких вакцинація проти ковіду стає обов'язковою. Згідно з наказом МОЗ, з 1 лютого від роботи усуватимуть невакцинованих працівників органів місцевого самоврядування; закладів охорони здоров'я державної та комунальної форм власності; комунальних підприємств, установ та організацій.

Фото news.myseldon.com

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