«Не расизм»: кінозірка Вупі Голдберг опинилася в центрі скандалу через висловлювання про Голокост

Знаменитій темношкірій американській актрисі Вупі Голдберг довелося публічно вибачитись після того, як її висловлювання про Голокост викликало гучний скандал.

«Холокост — це не питання раси», — заявила володарка «Оскара» в ефірі ток-шоу The View («Погляд») на телеканалі ABC, викликавши гнів мільйонів глядачів. 66-річна зірка фільмів «Привид», «Джек-стрибунець», «Сестро, дій» висловила цю думку під час обговорення рішення керівництва однієї з американських шкіл виключити зі шкільної програми вивчення графічного роману Арта Шпігельмана «Маус: Розповідь уцілілого», який у 1992 отримав Пулітцерівську премію. У ньому євреї зображені у подобі мишей, а нацисти — котів.

Як повідомляє видання The New York Post, Голдберг під час дискусії сказала: «Голокост — це не питання раси. Ні, не питання раси… Це про нелюдяність одних людей до інших… Це були дві групи білих людей. Ви втрачаєте суть. Коли ви кажете, що це про расизм, починають думати про білу перевагу».

Вона наполягала на своєму, коли їй сказали, що йшлося якраз про цілеспрямоване знищення євреїв і циган, яких гітлерівці вважали нижчою расою.

«Я сказала, що Голокост — це не про расизм, а про негуманність. Мені слід було сказати, що це і про те, і про інше… Я приймаю корективи. Я завжди підтримувала єврейський народ у всьому світі, і це ніколи не зміниться. Мені дуже шкода, якщо я когось образила», — визнала акторка.

До речі, справжнє ім'я акторки Керін Елейн Джонсон. Псевдонім Голдберг вона взяла на пропозицію своєї матері, яка говорила, що прізвище Джонсон «недостатньо єврейське, щоб зробити її зіркою». Однак дослідник Генрі Луїс Гейтс-молодший з'ясував, що всі предки Голдберга були афроамериканцями, і євреїв у її роді ніколи не було.

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