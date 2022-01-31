«Як подорослішала!»: восьмирічна правнучка королеви Єлизавети II відвідала перегони

40-річна онука королеви Британії Зара Тіндолл, яка займається кінним спортом, відвідала фестиваль перегонів у британському місті Челтнем разом зі своєю старшою дочкою. Як зазначили користувачі мережі, восьмирічна Міа Тіндолл, чиї фото потрапили до мережі, дуже помітно подорослішала.

«І коли встиг пройти час? Вона прекрасна!», «Міа тепер має зовсім інший вигляд», «Здається, начебто вчора вона була зовсім ще малою!», «Чарівна юна леді», — писали у коментарях.

На більшості фото Зара одягнена в пальто — у той час, як Міа, попри холодну погоду, в одній лише легкій сукні.

Також зазначили, що дівчинка, яка посідає 22-е місце у черзі на британський трон близько дружить зі своїми кузенами — дітьми Кейт Міддлтон та принца Вільяма, схожа на свого батька Майка Тіндолла — «тільки гарніша».

Донька принцеси Анни Зара (у дівочості Філліпс) вийшла заміж за регбіста Майка, колишнього капітана збірної Англії, у 2011 році. Пару познайомив на Кубку світу з регбі 2003 в Австралії двоюрідний брат Зари принц Гаррі. Крім первістка Мії, подружжя має трирічну доньку Лену та сина Лукаса, який народився 21 березня 2021 року.

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