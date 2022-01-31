У США тренерка шкільної команди пішла під суд за секс з учнем

В американському штаті Огайо перед судом постала 30-річна тренерка шкільних команд із софтболу та баскетболу Ешлі Рісон. Як повідомляє Fox19, жінку, яка працювала в школі містечка Нью-Маямі, звинувачують у розбещенні неповнолітньої особи. Ім'я та стать 17-річного учня не розголошуються. Відомо, що жертвою тренера став гравець у софтболі. Цей вид спорту вважається жіночою версією бейсболу, хоч у неї грають і чоловіки.

Стосунки Рісон з учнем розпочалися у березні 2021 року. Вони займалися сексом за взаємною згодою щонайменше вісім разів. Жінка також постачала свого неповнолітнього коханця алкоголем.

Після того, як про їхній зв'язок стало відомо, Ешлі намагалася знищити докази.

«Крім того, що розповіла сама дитина, у розпорядженні слідства є запис розмови між дитиною та міс Ріcон, де вона робить безліч заяв, що викривають її, благаючи дитину не повідомляти про неї владі», — сказала на суді помічник прокурора Ліндсі Шихан.

Поки що Ешлі, яка втратила роботу в школі, відпустили під заставу у розмірі 10 тисяч доларів до наступного засідання суду.

«Ми довіряємо вчителям дітей для того, щоб захищати їх, а не ґвалтувати їх», — заявив шериф Річард Джонс.

Ешлі Рісон

Раніше «ФАКТИ» писали — У США колишню «найкращу вчительку року» заарештовано за «багаторазовий секс» з 14-річним учнем.

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