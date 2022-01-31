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Відео, де загадкове морське чудовисько з палаючими очима переслідує катер рибалки, налякало мережу

0:10 1 лютого 2022
Катер

Користувачів мережі налякало відео, зняте біля узбережжя бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул. На цих кадрах катер рибалки переслідує загадковий морський звір з очима, що світяться в темряві. Складається враження, що він полює на рибалку, який тікає від таємничого чудовиська на повній швидкості. Істота неодноразово вистрибує з води, як дельфін, але виглядає набагато загрозливіше.

Як повідомляє видання Daily Star, житель Бразилії, який опублікував відео у соцмережах, підписав кадри: «Хотів напасти на мене».

«Який жах!», «Тобі після цього довелося змінити спідню білизну?», — писали у коментарях.

Однак деякі коментатори не були так сильно вражені. «Це всього лише тюлень», — написав один з них. А хтось припустив, що розміщення напису на середині кадру було зроблено спеціально для того, щоб не можна було визначити, що це за тварина.

Раніше «ФАКТИ» писали — Привид зняв нашийник із собаки, страшенно перелякавши її саму та користувачів мережі — відео.

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