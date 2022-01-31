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Королева Єлизавета II почала торгувати кетчупом власного виробництва

11:00 31 січня 2022
Королева Єлизавета

Британський монарх Єлизавета II додала до списку товарів, якими торгує королівський двір, кетчуп, а також класичний коричневий соус з м'ясною основою, що виготовляє її норфолкський маєток Сандрінгем. Як повідомляє видання Daily Express, вартість 295-грамової скляної пляшечки королівського кетчупу — 6,99 фунта стерлінгів (приблизно 9,5 долара).

Кетчуп, який названий «ідеальним для сніданку та для будь-якого часу дня», приправлений фініками, яблучним соком та спеціями.

За чутками, королева любить гамбургери. Щоправда, як розповідав колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді, Єлизавета віддає перевагу бургеру без булочки, який їдять ножем і виделкою та подають частіше з журавлиною, ніж з кетчупом.

У 2020 році королева запустила продаж джину на травах із її саду.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета тимчасово оселилася в будинку, де провів останні роки життя її чоловік принц Філіп — названа причина.

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