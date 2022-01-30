Німеччина змінила правила в'їзду українців у країну: що важливо знати

З 30 січня Німеччина внесла Україну до списку країн із високим ризиком зараження коронавірусом. Відповідну інформацію розміщено на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI).

У цьому списку Україна залишиться до 3 березня 2022 (включно).

Таким чином, мандрівники, які в'їжджають на територію Німеччини, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. Виняток становлять українці, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, або вже перехворіли на коронавірус.

Перед в'їздом до країни необхідно зареєструватись на відповідному сайті та внести туди свої дані про вакцинацію.

Діти віком до 12 років повинні перебувати в карантині протягом п'яти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус. Ці вимоги стосуються осіб із будь-яким громадянством, які протягом останніх 10 днів відвідували країни зі списку високого ризику, до яких належить Україна.

При визначенні ризику загрози зараження коронавірусом влада Німеччини враховує в т. ч. темпи поширення коронавірусу, завантаженість лікарень та відсутність повних даних про ситуацію із хворобою.

Крім України, з 30 січня до «червого» списку Німеччини також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

Нагадаємо, з 1 лютого правила в'їзду для громадян третіх країн змінює Євросоюз — рішення ухвалив Європейський союз із вільних подорожей під час пандемії. З цієї дати карантинні обмеження не залежатимуть від того, з якої країни в'їжджає людина, за винятком держав, де поширений COVID-19. Для в'їзду до країн ЄС необхідно мати: сертифікат про повний курс вакцинації від коронавірусу вакцинами, визнаними в ЄС; негативний тест на коронавірус або документ про одужання від COVID-19. Все має бути підтверджено чинними сертифікатами ЄС. Особи, які не мають цифрового сертифіката ЄС, повинні обов'язково пройти тест на COVID-19 до прибуття або після не пізніше 24 годин.

Водночас МЗС Італії вирішило, що не зніматиме бар'єри для українських туристів і після 1 лютого.

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