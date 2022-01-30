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Більше 100 мільйонів рублів: стало відомо, кому дістанеться чимала спадщина Леоніда Куравльова

17:54 30 січня 2022
Більше 100 мільйонів рублів: стало відомо, кому дістанеться чимала спадщина Леоніда Куравльова

Легендарний актор Леонід Куравльов, який помер у хоспісі, залишив по собі заповіт, за яким його майно має бути в рівних частках передано дітям — 44-річному синові Василю та 59-річній дочці Катерині.

Що їм дістанеться, з'ясували журналісти КП .

Виявляється, після смерті дружини Ніни (вона пішла з життя 10 років тому) артист жив у 5-кімнатній квартирі в самому центрі Москви — у Будинку на набережній — з вікон видно Москву-річку, Храм Христа Спасителя. У під'їзді лише 22 квартири — по 2 на майданчику. Подібна квартира з аналогічним метражем у цьому будинку коштує від 82 млн. рублів.

Будинок на набережній

Також у Куравльова була дача у далекому Підмосков'ї — ще з радянських часів вартістю вона коштувала близько 10 млн. рублів.

Відомо, що рішення про те, щоб відправити народного артиста до пансіонату для літніх людей, було прийняте на сімейній раді минулого літа. Тоді Василь пояснював це рішення так: «Ми непокоїлися, що не можемо йому забезпечити необхідну рухову активність у домашніх умовах».

Нагадаємо, раніше стало відомо про приміщення в аналогічний пансіонат для літніх 83-річної російської актриси Лідії Федосєєвої-Шукшиної. Коли ж вона його залишила, то заразилася коронавірусом від своєї дочки.

Фото moskvichi.net/

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