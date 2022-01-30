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Гаприндашвілі VS Netflix — 1:0 на користь легенди шахів у «матчі» за 5 мільйонів доларів

15:45 30 січня 2022
Гаприндашвілі VS Netflix&nbsp;— 1:0 на користь легенди шахів у «матчі» за 5 мільйонів доларів

Федеральний суд американського штату Каліфорнія прийняв до розгляду позов екс-чемпіонки світу з шахів Нони Гапріндашвілі до стрімінгової компанії Netflix, яка зняла гучний серіал «Хід королеви» (інша назва — «Ферзевий гамбіт»).

І хоча Netflix домагався відхилення позову на тій підставі, що йдеться про художній твор, а це надає авторам свободу творчості, суддя Вірджинія Філіппс ухвалила, що й художні твори можуть бути звинувачені у брехні у разі, коли йдеться про реальних людей, повідомляє newsru .

Підставою для позову, поданого минулої осені, став епізод, у якому стверджується, що героїня серіалу Бет Хармон перевершує велику російську шахістку Нону Гапріндашвілі, яка ніколи не грала з чоловіками. Це відбувається, коли Бет бере участь у вирішальному турнірі, де грають чоловіки.

У позові наголошується, що цей вислів про Гапріндашвілі є «руйнівною брехнею, що применшує її досягнення перед багатомільйонною аудиторією», адже до 1968 року, коли за сюжетом відбувається дія епізоду, вона зіграла більш ніж з 50 шахістами-чоловіками.

Завдані Гаприндашвілі збитки вона та її представники оцінили у п'ять мільйонів доларів, які у разі остаточного програшу має заплатити компанія Netflix.

Нагадаємо, у вересні міні-серіал отримав престижну премію «Еммі», а перед цим — премію Голлівудської асоціації іноземної преси «Золотий глобус».

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