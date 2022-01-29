Жінка скинула трирічну дочку у вольєр до ведмедя: поведінка звіра всіх здивувала

Після того, як минулого року тигр убив людину в Менському зоопарку, ще одна трагедія могла статися у зоопарку Узбекистану. Там Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти жінки, яка скинула свою трирічну дочку у вольєр до ведмедя, повідомляє Repost.uz.

Інцидент стався у зоопарку Ташкента. Підозрювану затримали у процесуальному порядку, її звинувачують у замаху на вбивство.

Так, 28 січня в телеграм-каналі ташкентського зоопарку з'явилося повідомлення, що жінка скинула маленьку дівчинку у вольєр до кавказького бурого ведмедя. Відвідувачі та співробітники зоопарку не змогли їй завадити, проте ведмідь не зачепив дитину, а лише понюхав та відійшов.

Незабаром дівчинку витягли з вольєра, вона постраждала лише від падіння з висоти майже п'ять метрів. У дитини була діагностована відкрита черепно-мозкова травма та струс мозку. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів, зоопарк взяв на себе всі витрати на лікування.

Як писали «ФАКТИ», восени 2018 року на відвідувачку приватного зоопарку на Харківщині напав ведмідь. Жінка потрапила до реанімації з переломами стегна та рваними ранами ноги.

Фото: t.me/tashzoo

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