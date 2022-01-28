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Відповідь НАТО Росії щодо «гарантій безпеки»: Столтенберг назвав три основні пункти

21:40 28 січня 2022
Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який зажадав від Росії негайної деескалації ситуації на кордоні з Україною, назвав основні пункти, викладені у відповіді, яку США направили на «гарантії безпеки» Росії, повідомляє «Укрінформ».

По-перше, за словами Столтенберга, якщо РФ застосує військову силу проти України, союзники по НАТО готові відповісти на це серйозними політичними, економічними та фінансовими санкціями.

По-друге, країни-члени Альянсу готові допомогти Україні в модернізації інститутів безпеки та оборони.

Третім пунктом відповіді НАТО є заява про готовність наростити свою присутність на Східному фланзі.

Генсек додав, що союзники НАТО готові захищати країни-члени Альянсу у разі потреби, проте Україна не є його членом, тому у питанні її захисту існують розбіжності. Але НАТО допомагає Україні озброєнням, проводять навчання.

За словами Столтенберга, Росія продовжує нарощувати сили на кордонах з Україною та не демонструє зараз намірів деескалації.

Нагадаємо, 26 січня НАТО та США направили Росії відповіді на гарантії безпеки. У США заявили, що оприлюднити відповіді не планують.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з представниками іноземних ЗМІ заявив, що якщо буде повномасштабна війна, вона буде і на кордонах деяких країн НАТО. Він також зазначив, що санкції проти РФ мають запроваджуватися вже зараз, а не «після».

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