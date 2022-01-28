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Загроза вторгнення Росії в Україну: втрати російських банків оцінюються у 200 мільярдів рублів

19:35 28 січня 2022
гроші

На тлі загрози вторгнення військ Путіна в Україну у січні обвалився російський фондовий ринок. Втрати російських банків оцінюються приблизно 200 млрд рублів (близько $ 2,58 млрд), пише «РБК».

У січні російський ринок падав п'ять днів на тлі погіршення відносин Росії та США через Україну та суперечки щодо гарантій безпеки, пов'язаних з діями НАТО.

Збитки російських кредитних організацій пов'язані з переоцінкою облігацій у їхніх портфелях. У січні прибутковість облігацій федеральної позики (ОФП) через побоювання санкцій різко збільшилися на 1,3 процентних пункти. Через розпродаж, влаштований іноземними інвесторами, прибутковість багатьох випусків досягла 10%.

На цьому фоні Мінфін двічі скасовував аукціони щодо розміщення ОФП, основними покупцями яких виступають банки. Ринок знижувався протягом п'яти днів.

У зв'язку з можливою війною російські мільярдери втратили $ 28 млрд на місяць.

У січні на тлі новин про загострення ситуації довкола України впав і російський рубль. Долар став коштувати вище 79 рублів, курс євро перевищив позначку 89 рублів.

Нагадаємо, у разі вторгнення російських військ в Україну, в США допустили можливість запровадження нових санкцій проти РФ, набагато серйозніших за ті, що США застосували після анексії Криму у 2014 році. Президент Байден погрожував Володимиру Путіну персональними санкціями.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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