У Польщі померла вагітна, яка через заборону абортів тиждень носила мертву дитину — уряд звинувачують у вбивстві

У лікарні польського міста Ченстохова померла 37-річна жінка Агнешка Т. Як повідомляє видання Daily Mail, вона була вагітна двійнятами. Один із плодів помер, проте через новий закон про аборти лікарі відмовлялися робити операцію. Агнешка понад тиждень носила у собі мертвий ембріон. Зрештою аборт їй все ж таки зробили — після того, як помер і другий плід. Але і сама пацієнтка невдовзі померла. Як стверджують її родичі — через сепсис, що розвинувся за цей час. Лікарі відмовляються підтвердити причину смерті. Вони заявили, що вона «мабуть, їла сире м'ясо» і, можливо, захворіла на коров'яче сказ.

У Польщі спалахнули протести. Акції на підтримку сім'ї Агнешки та проти закону про аборти відбулися, зокрема, й у столиці країни Варшаві. На уряд країни поклали відповідальність за смерть жінки, після смерті якої залишилися сиротами троє дітей.

Раніше, як писали «ФАКТИ», проти заборони абортів виступила голлівудська актриса Ума Турман.

Фото Facebook

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