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Парламент Каталонії помилував понад 700 «відьом», страчених у період з XV до XVIII століття

14:25 28 січня 2022
Відьма

Регіональний парламент автономної області Каталонія в Іспанії офіційно помилував понад 700 жінок, яких оголосили відьмами, катували й стратили в період з XV по XVIII століття. Як повідомляє Бі-бі-сі, рішення було прийнято переважною більшістю. Подібні ініціативи просуваються останнім часом у Шотландії, Швейцарії та Норвегії.

Нещодавно було відновлено імена сотень страчених жінок. Заради історичної справедливості та реабілітації їхньої пам'яті тепер пропонують назвати деякі вулиці в каталонських містах на їхню честь.

За словами професора історії Барселонського університету Пау Кастеля, саме Каталонія була одним із перших регіонів Європи, де почали проводити полювання на відьом. Загалом у Європі через звинувачення у чаклунстві занапастили близько 50 тисяч людей. 80 відсотків із них — жінки.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Каталонії єпископ зрікся сану, закохавшись в експерта з сатанізму та письменницю еротичних романів.

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