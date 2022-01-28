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Стало відомо про ще одну позашлюбну дитину Олександра Абдулова: новину озвучили близькі друзі актора

11:40 28 січня 2022
Стало відомо про ще одну позашлюбну дитину Олександра Абдулова: новину озвучили близькі друзі актора

Старі друзі зірки радянського кіно Олександра Абдулова Олександр Мягченков та Володимир Кардонов несподівано згадали про перше кохання актора — красуню-медсестру Тетяну.

За їхніми словами, вона стала мамою дитини Олександра Гавриловича, але її ніхто не бачив багато років. Про це повідомляє КП .

«Ми їх років 30 намагаємося знайти, я з екранів говорив не раз. Якщо є син, з'явись. Поганого ми тобі нічого не зробимо», — закликав приятель Абдулова можливого спадкоємця.

Нагадаємо, раніше колишня цивільна дружина Абдулова Вікторія Ланська випадково знайшла у потайній кишені піджака покійного актора фото, на звороті якого був напис: «Саша, це твій син. Оля». Якийсь Олександр Коваль народився в Казахстані в місті Усть-Каменогорську. Його мати дійсно звуть Ольгою, а батька він ніколи не бачив. На той момент актор був одружений з Іриною Алфьоровою і виховував її доньку від першого шлюбу як свою рідну.

У свою чергу колега актора Олена Проклова повідомила, що Абдулов зізнався їй у своїй безплідності і що зачати дитину у шлюбі з Юлією Абдуловою їм було складно.

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