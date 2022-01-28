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США скликають Радбез ООН через російську загрозу Україні

8:13 28 січня 2022
Підкреслити ООН

США попросили Раду безпеки ООН провести 31 січня відкрите засідання для обговорення російської загрози Україні.

США та їхні європейські союзники побоюються вторгнення Росії, яка нарощує війська на кордонах. «Оскільки ми продовжуємо невпинно займатися дипломатією для зниження напруженості перед цією серйозною загрозою європейському та глобальному миру та безпеці, Рада Безпеки ООН — це найважливіше місце для дипломатії… Зараз не час вичікувати. Зараз потрібна повна увага Ради… «, — йдеться у заяві місії США в ООН.

Як один із п'яти постійних членів Ради Безпеки Росія має право вето на будь-яку резолюцію Організації Об'єднаних Націй, що вноситься до Ради. Постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала, що зустріч буде скоріше можливістю «викрити Росію» за її дії та ізолювати Кремль через його агресивну позицію щодо України.

«І, хоча вони мають право вето, їхня ізоляція відчуватиметься, якщо Рада Безпеки поставить це питання, і ми виступимо єдиним фронтом проти росіян», — сказала вона в інтерв'ю телебаченню Румунії.

Зустріч у понеділок відбудеться за день до того, як Москва візьме на себе головування в раді. За словами дипломатів, Сполучені Штати спочатку сподівалися провести засідання Ради Безпеки 28 січня. Але вирішили перенести його на понеділок, оскільки у п'ятницю заплановано телефонну розмову між президентом Франції Еммануелем Макроном та Володимиром Путіним.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Байден пригрозив Путіну персональними санкціями.

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