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«Він зачарований»: принц Вільям розповів про захоплення свого сина Джорджа, яке доводиться контролювати

7:37 28 січня 2022
Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми

Принц Вільям, який нещодавно разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон відвідав лікарню в графстві Ланкашир, де познайомився з собакою-терапевтом, наніс візит до лондонської штаб-квартири Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA), яка щорічно вручає свої премії у галузі кінематографії, анімації, телебачення.

Герцог Кембриджський обіймає посаду президента BAFTA з лютого 2010 року. Вони з дружиною раніше неодноразово відвідували гламурні церемонії вручення премій.

Як повідомляє видання The Mirror, під час візиту Вільям зізнався, що його діти цікавляться комп'ютерними іграми — особливо восьмирічний принц Джордж. Проте батьки намагаються контролювати цей процес та обмежувати екранний час.

«З цим треба бути обережнішими… Вони зачаровані іграми. Особливо Джордж. Йому це більш цікаво. Двоє інших поки що занадто малі, але їм подобаються фільми», — сказав Вільям. Принцесі Шарлотті зараз шість років. А принцу Луї — три.

Раніше повідомлялося, що Кейт та Вільям не дозволяють дітям користуватися гаджетами.

Герцог зізнався, що й сам любить комп'ютерні ігри та фільми.

Як писали «ФАКТИ» раніше, Кейт Міддлтон вийшла у світ у новій сукні кольору хакі за 480 доларів та дешевих сережках.

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