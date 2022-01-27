Князя Монако на національному святі замість княгині супроводжували сестра, діти та екскоханка

Княгиня Монако Шарлін, яка все ще перебуває на лікуванні за кордоном та 25 січня відзначила своє 44-річчя у клініці, пропустила чергове національне свято. 27 січня у князівстві відзначили День Святої Девоти — покровительки країни. Вважається, що незалежність Монако була збережена виключно завдяки її небесному заступництву.

На святі князя Альбера супроводжували його діти-двійнята принц Жак і принцеса Габріелла, а також старша сестра принцеса Кароліна. На заході була також помічена колишня коханка монарха — темношкіра ексстюардеса Ніколь Косте, мати його 18-річного позашлюбного сина Александра. Восени минулого року Альбера розлютило її інтерв'ю, в якому Ніколь невтішно відгукнулася про Шарлін.

63-річний князь Альбер та його семирічні діти відвідали церковну службу та взяли участь у символічному спалюванні човна.

За легендою, Свята Девота народилася на Корсиці близько 238 року та присвятила себе богу. Префект на ім'я Варвар наказав кинути її до в'язниці, побити камінням та четвертувати. Тіло святої було наказано спалити, проте християни таємно завантажили його на корабель і відправили до Африки. Але почався шторм і голуб, що вилетів із рота святої, привела його до території Ле Гомат - частини князівства Монако. На місці, де була похована свята, звели каплицю, а корабель, що ніс її тіло, спалили.

Тим часом палац повідомив, що княгиня успішно відновлює здоров'я, але для повного одужання знадобиться ще кілька тижнів.

Раніше, як писали «ФАКТИ», племінниця князя Монако Шарлотта Казіраги виїхала на подіум верхи на коні (відео).

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter